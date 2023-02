FBI doorzoekt huis Mike Pence en vindt geheim document

Pence was vicepresident onder Donald Trump. De huiszoeking kwam niet als een verrassing: het Amerikaanse ministerie van Justitie en de advocaten van de Republikein hadden van tevoren afspraken gemaakt. Pence had zijn volledige medewerking verzekerd.

Eind januari was al bekend geworden dat in het huis van Pence documenten waren aangetroffen uit zijn vorige ambtsperiode. Een advocaat zou die documenten ontdekt hebben. De FBI haalde ze op. De 63-jarige Pence liet weten dat hij zich er niet bewust van was dat er zich vertrouwelijke documenten in zijn woning bevonden, maar hij stelde ook duidelijk dat dat niet het geval had mogen zijn.