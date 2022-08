FBI doet inval in resort oud-president Trump in Florida

Brand in Cubaanse olie-opslag­plaats nog niet onder controle

De Cubaanse brandweer probeert nog altijd om de grote brand in een olie-opslagplaats in de havenstad Matanzas onder controle te krijgen. Een tweede brandstoftank is ontploft, en de afdekking van een andere tank in de opslagplaats is ingestort, meldden plaatselijke media zondagavond (plaatselijke tijd). Uit de tweede tank loopt olie weg, deelde de Cubaanse regering mee op Twitter. Er wordt "intensief en effectief" aan gewerkt om het probleem onder controle te krijgen.

8 augustus