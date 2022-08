FBI doet inval in huis Donald Trump in Florida: "Mijn prachtige huis wordt belegerd”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zegt dat FBI-agenten zijn huis in Palm Beach in de staat Florida zijn binnengevallen. “Mijn prachtige huis, Mar-a-lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten”, schrijft Trump in een verklaring die hij op zijn eigen sociale netwerk Truth Social plaatste. De FBI-agenten zouden ook Trumps kluis hebben doorzocht. Volgens de Amerikaanse media kadert de inval in een onderzoek naar de manier waarop Trump tijdens zijn presidentschap en na zijn vertrek uit het Witte Huis omging met officiële documenten.

De raid vond maandagochtend lokale tijd plaats en zou zich volgens CNN vooral hebben toegespitst op Trumps kantoren en persoonlijke vertrekken in het resort. Trump was volgens de zender tijdens de inval niet in Florida. Hij zou in de ‘Trump Tower’ in New York geweest zijn. De FBI zelf heeft de inval nog niet bevestigd.

Volgens The New York Times heeft de raid mogelijk te maken met de 15 dozen met officiële en geheime documenten die Trump na zijn vertrek uit het Witte Huis mee naar Mar-a-Lago nam en die hij pas na lang aandringen terugbezorgde aan de National Archives, de Amerikaanse nationale archiefdienst. Trump mocht na zijn ambtstermijn geen officiële documenten meer in zijn bezit hebben. Volgens de krant stond Trump er tijdens zijn presidentschap bovendien om bekend officiële documenten die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten, te verscheuren.

"Gerechtelijk zoekbevel”

Ook The Washington Post zegt op basis van een anonieme bron dat de inval om vertrouwelijke documenten zou gaan en zegt erbij dat er een gerechtelijk zoekbevel voor zou zijn afgegeven. Dat is volgens de krant “zeer ongebruikelijk” voor een voormalige president. De “hoogste niveaus” van het justitieministerie zouden volgens de krant betrokken moeten zijn geweest bij het verkrijgen van zo’n bevel, maar een woordvoerder van het ministerie wilde tegen de krant niet zeggen of justitieminister Merrick Garland hierin een rol heeft gespeeld.

Een van Trumps volwassen zoons, Eric Trump, bevestigde later op de dag tegen Fox News dat de inval inderdaad te maken had met dozen vol documenten die zijn vader vanuit het Witte Huis had meegenomen naar Florida.

Volgens CNN werden assistenten van Trump in Mar-a-Lago in april en mei door de FBI ondervraagd met betrekking tot de documenten.

Dat de FBI het huis van Trump doorzoekt zou kunnen betekenen dat het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 zich toespitst op Trump zelf. Het Witte Huis verwijst naar het ministerie van Justitie, dat volgens persbureau Bloomberg geen commentaar wil geven op de verklaring die Trump op Truth Social plaatste.

Een commissie in het Huis van Afgevaardigden probeert momenteel duidelijkheid te krijgen over de rol van oud-president Donald Trump in het geweld bij de bestorming van het Capitool. Het rapport wordt verwacht voor de tussentijdse verkiezingen van dit najaar.

lees verder onder de foto:



Volledig scherm Politie bij Mar-a-Lago. © ANP / EPA

Trump: “Inval niet nodig of gepast”

“Nadat ik heb meegewerkt met de relevante overheidsorganisaties was deze onaangekondigde inval in mijn huis niet nodig of gepast”, aldus Trump in die verklaring, waarin hij het ook over “politieke vervolging” heeft. Hij beschuldigt “de radicaal-linkse Democraten” ervan hem koste wat kost ervan te willen weerhouden zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024. Ook zou de inval de Democraten volgens Trump moeten helpen bij de tussentijdse verkiezingen voor het Huis en de Senaat in november.

Trump vergelijkt de inval ook met ‘Watergate’, het schandaal dat voormalig president Richard Nixon in 1974 tot aftreden dwong, nadat er twee jaar eerder in aanloop naar de presidentsverkiezingen was ingebroken in het hoofdkwartier van de Democraten, dat in het Watergate-gebouw gevestigd was.

Volgens CNN weigerde Trump te zeggen waarom de FBI-agenten in Mar-a-Lago waren, maar verklaarde hij wel dat de inval onaangekondigd was en dat de agenten ook zijn kluis hebben opengebroken.

Lees ook:

Volledig scherm De Amerikaanse oud-president Trump. © AFP

Volledig scherm Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida op archiefbeeld van vorig jaar. © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Trumps resort Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida op archiefbeeld uit 2019. © AP