FBI-directeur bestempelt bestorming Capitool als "binnenlands terrorisme”. “Probleem zal niet snel verdwijnen”

Het FBI schaalt de gewelddadige bestorming van het Capitool door aanhangers van voormalig president Donald Trump als "binnenlands terrorisme" in. Dat zei FBI-topman Christopher Wray vandaag op een hoorzitting in de justitiecommissie van de Senaat.

"Deze aanval, deze belegering was crimineel gedrag, niet meer of niet minder. En dit gedrag, dat wij, de FBI, als binnenlands terrorisme beschouwen, heeft geen plaats in onze democratie", aldus Wray. Over het voorval van 6 januari is hij naar eigen zeggen "ontzet", maar het ging niet om een geïsoleerde gebeurtenis, klinkt het. "Het probleem van het binnenlandse terrorisme is gedurende lange tijd over het hele land uitgezaaid en de uitzaaiingen zullen niet snel verdwijnen."

Aanhangers van de weggestemde president Trump bestormden begin januari het Capitool tijdens een zitting van het parlement. Ze veroorzaakten chaos en richtten vernielingen aan. Minstens vijf mensen, onder wie een politieagent genaamd Brian Sicknick, kwamen bij de rellen om het leven.

Sindsdien werden al meer dan 300 mensen aangeklaagd voor hun betrokkenheid. Onder hen zijn minstens 18 mensen die banden hebben met de extreemrechtse Proud Boys en negen anderen die gelinkt zijn aan anti-overheidsmilities zoals de Oath Keepers. De klachten gaan van samenzwering tot geweld jegens de politie en obstructie van het Congres.

Volledig scherm Trump-aanhangers proberen voorbij een politiebarricade te geraken aan het Capitool. © AP

“Geen vermomde Antifa-leden”

Aanhangers van voormalig president Trump beweren nu dat de relschoppers helemaal geen Trump-fans waren, maar wel vermomde leden van de linkse Antifa-beweging. Dat klopt echter niet, aldus Wray. “We hebben tot nu toe geen enkel bewijs gezien van anarchistische gewelddadige extremisten of mensen die deel uitmaken van Antifa in verband met wat er gebeurde op 6 januari. Dat betekent niet dat we het niet onderzoeken en we zullen het blijven onderzoeken, maar tot nu toe hebben we dat nog niet gezien.”

Voorlopig heeft de FBI nog geen verdachten gearresteerd die in verband gebracht kunnen worden met de dood van de politieagent, of die iets te maken zouden hebben met de pijpbommen die werden ontdekt aan de hoofdkwartieren van zowel de Republikeinse als de Democratische nationale comités.

Volledig scherm Relschoppers proberen in te breken in het Congresgebouw. Ze hebben stokken en wapenstokken bij zich. Volgens Wray hadden de betrokkenen allerhande wapens bij zich. © REUTERS

Geïmproviseerde wapens

De FBI heeft ondertussen wel een video in handen gekregen waarop te zien is hoe een verdachte berenspray (een vorm van pepperspray die wordt gebruikt om beren af te schrikken en in de VS vrij verkocht wordt, red.) gebruikt tegen agenten, onder wie Sicknick. De verdachte werd nog niet geïdentificeerd en het is nog onduidelijk of de berenspray bijdroeg tot het overlijden van de agent.

Volgens speurders hadden de relschoppers uiteenlopende wapens bij zich toen ze het Capitool bestormden, zoals krikken, sloophamers, tasers, berenspray en minstens één revolver.

Kritiek

De Amerikaanse ordediensten, waaronder ook de FBI, liggen onder vuur omdat ze onvoldoende maatregelen getroffen zouden hebben om het Capitool te beschermen in aanloop naar de aanval. Op 5 januari verspreidde de FBI-afdeling van Norfolk, Virginia een rapport met ruwe, niet-geverifieerde data waarin werd gewaarschuwd dat gewelddadige extremisten van plan waren om de zitting van het Congres te verstoren. Volgens Wray werd die informatie op drie manieren met andere wetshandhavingsinstanties gedeeld, maar hij zegt dat hij het rapport zelf pas drie dagen later onder ogen kreeg. Op de vraag waarom andere hooggeplaatste ambtenaren bij de ordediensten dat rapport niet te zien kregen, antwoordde hij: “Ik heb daar geen goed antwoord op.”