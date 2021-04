FBI arresteert 28-jarige man wegens beramen bomaanslag op Amazon-datacentra

De Amerikaanse FBI heeft een 28-jarige man gearresteerd die een bomaanslag op een Amazon-datacenter aan het beramen was. De man postte over zijn plannen op het ‘militieforum’ MyMilitia en hoopte dat de aanslag ‘zo’n 70 procent van het internet’ plat zou leggen.

De arrestatie van de Texaanse man vond donderdag plaats, schrijven Amerikaanse media op basis van de aanklacht, meldt Tweakers. Hij wilde een bom planten bij de AWS-datacentra in Ashburn, in de staat Virginia. Daar zitten er meerdere naast elkaar.

De Texaan zou een handgetekende kaart van de datacentra hebben, compleet met ‘mogelijke in- en uitgangen’. De benodigde explosieven had hij ook al gekocht, hoewel dat daarna een undercover-operatie van de FBI bleek te zijn. De man werd er namelijk in getuind door de Federale inlichtingendienst en hun undercover ‘wapenhandelaar’.

Tip

De verdachte had eerder zijn plannen ook via de berichtenapp Signal met een andere persoon gedeeld. Die stapte naar de FBI en tipte daarna in opdracht van de autoriteiten de verdachte over de ‘wapenhandelaar’. Nadat de transactie met de man volbracht was en hij instructies over de explosieven had gekregen, werd hij ingerekend. Bij een doorzoeking van zijn huis werd onder meer een vuurwapen en een kapmes aangetroffen.

Motivatie

De motivatie van de man was om de ‘oligarchie die de Verenigde Staten momenteel runt, eens flink boos te maken’. De verdachte geloofde ook dat de servers in die centra gebruikt werden door de FBI, CIA en andere federale diensten. Overigens stelde hij in zijn posts dat hij bereid zou zijn er een zelfmoordaanslag van te maken, maar alleen als hij ‘bijvoorbeeld kanker had of zo’.

Amazon dankt de FBI voor hun werk en stelt dat het constant bezig is met het zoeken naar mogelijke kwetsbaarheden in zijn datacentra.

Capitool

Nieuwszender CNN meldt nog dat de 28-jarige man op MyMilitia ook verklaringen aflegde waarin hij aangaf dat hij zich tijdens de oproer en opstand van 6 januari buiten het Capitool in Washington bevond en daar meedeed met de rellen.

Hij zei onder meer dat hij toen niet is binnengegaan in het Capitool, maar wel “een AR-aanvalsgeweer bijhad dat hij met een ijzerzaag had aangepast zodat het in een rugzak zou passen”. De twintiger zei dat hij uiteindelijk het wapen in de auto heeft laten liggen.