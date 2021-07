Fauci ongerust over stijgende coronacijfers in VS: “We gaan in verkeerde richting”

QA­non-sja­maan onderhan­delt over minnelijke schikking nu vastge­steld is dat hij reeks mentale problemen heeft

24 juli De man die bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari wereldberoemd werd omdat hij rondliep in ontbloot bovenlijf en met een bonten muts met hoorns op zijn hoofd, is aan het onderhandelen over een minnelijke schikking. Psychologen in de gevangenis hebben immers vastgesteld dat hij aan een hele reeks mentale problemen lijdt. Dat heeft zijn advocaat gezegd aan persbureau Reuters.