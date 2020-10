Fauci na zoveelste uithaal van Trump: “Nothing personal, strictly business”

“We zien momenteel een opleving in het aantal besmettingen, en die zijn hoger dan ooit. Veel staten die het redelijk goed hadden gedaan, laten nu een opleving zien in het aatal gevallen. We moeten ons daar nu op concentreren.” Het aantal Amerikaanse coronadoden heeft inmiddels de kaap van 220.000 doden gerond. Fauci wil het liefst van al op goede voet met de president staan.

“(Het aanpakken van het virus) is het enige wat me bezighoudt. ‘Dat andere’ (refererend naar president Trump) is zoals die zin uit ‘The Godfather’: nothing personal, strictly business. (‘het is niks persoonlijk, ‘t is gewoon zakelijk). Al Pacino sprak als Michael Corleone die legendarische filmquote uit in 1972. “Ik wil gewoon mijn job doen en zorgen voor de mensen van dit land.”