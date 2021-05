Fatale steekpartij na ruzie op Snapchat: 14-jarige aangeklaagd voor moord op Marjorie (17)

OMGEVING PARIJSDe 14-jarige die ervan wordt verdacht de 17-jarige Marjorie vrijdag in Ivry-sur-Seine ten zuidoosten van Parijs met een mes dodelijk te hebben gestoken, is zondag aangeklaagd voor moord.

Na een hevige online ruzie op Snapchat stak de jongeman de adolescente in de vroege vooravond neer. Dat gebeurde aan het appartementsgebouw waar de vader van de verdachte woont. Het meisje stierf ter plekke. De veertienjarige vluchtte naar het appartement van zijn moeder in Massy, enkele kilometers verder. Hij kon enkele uren later worden ingerekend. Hij wordt voorgeleid met het oog op zijn eventuele plaatsing in voorlopige hechtenis, maakte het parket van Créteil bekend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens getuigenverklaringen verzameld door persbureau AFP had de verdachte vrijdagochtend een Snapchat-groep aangemaakt die alleen negatieve berichten verspreidde over de jongere zus van het latere slachtoffer. Marjorie ging verhaal halen en trok naar de woonst van de jongen. Ze zou de jongen, die volgens getuigen vaak nogal opgefokt rondliep, hebben geslagen. De tiener ging vervolgens terug het appartement binnen en keerde terug met een mes, waarmee hij Marjorie in de borst stak.

“Mijn cliënt erkent zijn deelname, maar houdt vol dat hij niet de bedoeling had om haar om het leven te brengen”, reageerde advocaat Adrien Gabeaud aan AFP. De in november 2006 geboren verdachte beschikt volgens zijn advocaat over een blanco strafblad. Marjorie zou in het bijzijn van haar tweelingbroer en nog twee anderen zijn geweest. Het leidde tot een woordenwisseling, waarna een handgemeen uitbrak. De advocaat stelt dat zijn cliënt nooit de bedoeling had om het meisje te steken “in een vitaal lichaamsdeel”. Nog volgens Gabeau had zijn cliënt ook een sportzak met zijn voetbalkleren bij omdat hij naar zijn training wilde vertrekken.

De moeder van Marjorie verklaarde dat haar dochter een voortreffelijke studente was. “Het is een dood zonder reden”, zei ze geëmotioneerd tegen enkele cameraploegen. Vrienden en nabestaanden willen vrijdag of zaterdag het meisje gedenken met een stille mars.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.