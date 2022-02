Fataal drugsfeest in VS: vijf doden, baby van vier maanden gered

‘Microflat’ van 7 vierkante meter gaat onder de hamer in Londen

Er is plek voor een eenpersoonsbed, een douche met toilet, een wastafel, een microgolfoven en paar planken, opberglades en kastjes. Meer niet. En alleen dat al is proppen in het kleinste, te koop staande appartement ooit in Londen. In totaal omvat het slechts 7 vierkante meter.

