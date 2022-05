Farmabedrijf Roche ontwikkelt PCR-tests die apenpokkenvirus opsporen

Het apenpokkenvirus circuleert al jaren in ontwikkelingslanden, maar duikt sinds enkele weken ook op in Europa en de Verenigde Staten. In België zijn volgens gezondheidsinstituut Sciensano al zes gevallen bevestigd, in totaal werden al ruim 240 gevallen ontdekt buiten Afrika.

Ze benadrukte woensdag ook opnieuw dat nauw fysiek contact nodig is om het virus over te dragen, en dat de overdracht vergemakkelijkt werd op feestjes en festivals. In België konden de eerste besmettingen teruggebracht worden naar het festival Darklands in Antwerpen. “Bij een typische uitbraak in een kleine gemeenschap verspreidt het zich in een gezin en kan het na een paar contacten gestopt worden, maar hier was er veel contact tussen een paar mensen, die dan naar hun eigen land zijn teruggekeerd en het virus daar verder hebben verspreid.”