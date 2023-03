Fanatieke Trump-aanhanger en Congreslid Marjorie Taylor Greene roept op tot betoging

Prijs van witte suiker op hoogste stand in tien jaar

Suiker blijft duurder worden op de markten in New York en Londen. Onder meer een wijziging in de Braziliaanse brandstoftaksen en een teleurstellende suikerrietoogst in Azië stuwen de prijzen. Voor witte suiker ligt de prijs op de Londense termijnmarkt rond de 630 dollar per ton, het hoogste in tien jaar. Ruwe suiker noteert in New York op het hoogste niveau in zes jaar op zowat 0,22 dollar per pond.