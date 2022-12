Familiewoning van Iraanse sportklimster Rekabi verwoest: “Het resultaat van wonen in dit land”

VN ongerust over omvang racistisch discours in Frankrijk

Een VN-comité dat belast is met het elimineren van rassendiscriminatie (CERD) is ongerust over de omvang van racistische uitlatingen in Frankrijk, zo blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door achttien onafhankelijke experts. Onder meer tegen racistische uitlatingen op het internet of tegen etnische profilering door de ordediensten moet de Franse overheid meer ondernemen, klinkt het.

2 december