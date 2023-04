Familiesoap rond kapitale villa in Rome beëindigd: politie zet prinses op straat

Royalty Wie is prinses Rita, de eigenares van ‘de duurste villa ter wereld’: “In de jaren 80 was ze een bekend Play­boy-mo­del”

Villa Aurora in hartje Rome staat te koop voor een recordbedrag: 471 miljoen euro. Daarmee is het het duurste huis ter wereld op de vastgoedmarkt. De Vlaamse makelaar Ignace Meuwissen helpt de eigenares, prinses Rita (72), bij de verkoop. Het is de moeilijkste en wellicht onmogelijkste opdracht uit zijn carrière. Want wie heeft zoveel geld? Waarom wordt het nu verkocht? En wie is die prinses Rita eigenlijk? Ignace geeft tekst en uitleg in ‘Story’, tijdens een exclusieve rondleiding. “Als je één zo'n brief meeneemt, moet je de rest van je leven niet meer werken.”