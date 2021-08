Familieruzie om kleuter (5) die als enige ongeval met kabelbaan in Italië overleefde

Na het kabelbaan­dra­ma. Ook Fanny (46) verloor als kind haar beide ouders na een ongeval: “Niet weten wie ze waren, dát is mijn grootste gemis”

29 mei Fanny De Lodder (46) was amper negen maanden oud toen ze op 18 februari 1976 uit haar wiegje werd gehaald door de brandweer. Haar ouders lieten eerder die morgen het leven toen ze met hun auto in de Gentse Watersportbaan belandden. Net als de kleine Eitan (5) die als enige het kabelbaandrama in Italië overleefde, moest ook zij alleen verder. “Nog altijd weet ik te weinig over wie mijn ouders waren.”