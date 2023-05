Familielid van Macron in elkaar geslagen bij protest tegen Franse pensioenhervorming

Frans meisje (15) dat naakt rondzwierf op straat vermoede­lijk verkracht door 16-jarige kennis

In de Franse stad Toulouse, in het zuiden van het land, trof een voorbijganger afgelopen weekend een 15-jarig meisje aan dat naakt op straat aan het rondzwerven was. De tiener beweerde dat ze verkracht was door een jongen die ze kende. De politie heeft een 16-jarige verdachte opgepakt.