Familieleden van vermisten bootdrama reizen naar Griekenland af: “Ze had 5.000 dollar aan smokkelaars betaald. En we weten allemaal wat er nu gebeurd is”

Vanuit Nederland, Duitsland en Cyprus zijn de eerste familieleden van mensen die aan boord van de woensdag in de Middellandse Zee gezonken migrantenboot in Griekenland waren, aangekomen in Griekenland, op zoek naar hun geliefden. Ze worden opgevangen in de kuststad Kalamata, waar de overlevenden van de scheepsramp naartoe gebracht zijn. Ook in herkomstlanden zijn mensen naarstig op zoek naar informatie over familieleden die in Libië op de overvolle vissersboot stapten. “Die smokkelaars zouden slechts 500 mensen op het schip toelaten en nu horen we dat er 750 mensen aan boord waren. Hoe konden ze dat doen?”

KIJK. Beelden tonen het overvolle schip en de reddingsactie nadat het kapseisde

Zodra hij van de ramp hoorde nam de 34-jarige Syrische vluchteling Kassem Abu Zeed de eerst mogelijke vlucht uit Hamburg naar Griekenland, omdat hij wist dat zijn vrouw en schoonbroer op het gezonken schip zaten. De twee riskeerden vanuit Libië de gevaarlijke oversteek naar Italië om bij hem in Duitsland te komen wonen, nadat het hen niet gelukt was om op een legale manier een visum te verkrijgen. “Acht dagen geleden spraken we elkaar voor het laatst”, vertelt de man aan persbureau AP. “Ze had vijfduizend dollar aan smokkelaars betaald. En we weten allemaal wat er nu gebeurd is.”

Lees ook Play Vrees voor meer dan 500 doden na bootdrama Griekenland - 9 mensensmokkelaars opgepakt

De kans dat Zeeds 21-jarige vrouw Esra Aoun en haar 19-jarige broer Abdullah de scheepramp overleefd hebben, is klein. Tot nu toe is geen enkele vrouw levend uit het water gehaald. Zeed hoopt nu vooral dat zijn schoonbroer Abdullah een van de overlevende mannen is. De overlevenden komen uit Syrië, Egypte, Pakistan en het Palestijnse grondgebied. Degenen die niet in het ziekenhuis liggen, worden voorlopig opgevangen in een leegstaand pakhuis in de Griekse kuststad Kalamata.

Volledig scherm Kassem Abu Zeed, de echtgenoot van Ezra, die samen met haar broer Abdullah vermist wordt, reisde vanuit Hamburg naar Kalamata om zijn vrouw en schoonbroer te zoeken. © AP

“Kans op meer overlevenden minimaal”

Het officiële dodental van de scheepsramp staat momenteel op 78, nadat de hulpdiensten 104 mensen levend uit het water hebben kunnen halen, nadat de overvolle oude vissersboot voor de ogen van de Griekse kustwacht kapseisde en binnen een kwartier onder water verdween. Volgens de Griekse gepensioneerde kustwachtadmiraal Nikos Spanos is de kans “minimaal” dat er nog overlevenden gevonden worden, zegt hij tegen de Griekse openbare omroep ‘ERT’.

Schattingen van het aantal opvarenden lopen uiteen van 400 tot 750. Gevreesd wordt dan ook dat ondanks een uitgebreide reddingsoperatie honderden mensen verdronken zijn in een van de diepste delen van de Middellandse Zee. Op basis van interviews met de overlevenden wordt geschat dat er ten minste veertig kinderen aan boord van het gezonken schip waren. Dat meldt het migratieagentschap IOM van de Verenigde Naties.

Volledig scherm Griekse reddingswerkers dragen de lichamen van verdronken migranten naar een koeltruck in Kalamata. © AP

Wanhopige zoektocht naar informatie

Erasmia Roumana, hoofd van een delegatie van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat veel van de overlevenden er mentaal slecht aan toe zijn. Ook zij zijn bezorgd over het lot van vrienden en familieleden met wie ze aan boord van het gezonken schip zijn gegaan. “Ze willen contact opnemen met hun families en hen laten weten dat ze oké zijn en ze blijven naar de vermisten vragen”, zegt de vrouw.

Ook vanuit de herkomstlanden wordt naarstig gezocht naar informatie over vermiste familieleden. Zo kon persbureau AP telefonisch spreken met Mohamed Abdi Marwan, die vanuit Kobani, een Syrisch stadje met een overwegend Koerdische bevolking, naarstig op zoek is naar informatie over vijf familieleden, onder wie een 14-jarig kind, die allemaal aan boord van het gezonken schip waren. De man heeft sinds het zinken van het schip nog niets van of over hen vernomen. Hij gaat er wel van uit dat zijn 29-jarige neef Ali Sheikhi de ramp heeft overleefd, aangezien familieleden hem herkenden op beelden van de overlevenden, maar bevestiging heeft hij nog niet.

Volledig scherm Overlevenden van de schipbreuk zoeken steun bij elkaar in Kalamata. © AP

“Vee of mensen?”

“Die smokkelaars zouden slechts 500 mensen op het schip toelaten en nu horen we dat er 750 mensen aan boord waren. Wat is dit?! Is het vee of zijn dit mensen, hoe kunnen ze dit doen?”, zei een emotionele Marwan aan AP. Volgens hem betaalde elk van zijn familieleden 6.000 dollar voor de overtocht. Dat bedrag komt overeen met verhalen van de overlevenden, die tegen ziekenhuisartsen en havenmedewerkers gezegd hebben tussen de vier- en zesduizend dollar te hebben betaald voor een plekje op de gammele, overvolle vissersboot.

Volgens sommige overlevenden rekruteerden de smokkelaars ‘passagiers’ via Facebook met de belofte van een beter leven in Europa.