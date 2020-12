Familiedrama in Duitsland: vader vermoordt echtgenote en oudste dochter, jongste dochter overleeft

Ook Amerikaans atoomagent­schap slachtof­fer van cyberaan­val

18 december Hackers zijn erin geslaagd binnen te dringen in het het netwerk van de Amerikaanse dienst die verantwoordelijk is voor de voorraad atoomwapens van het land. Volgens het magazine Politico is de National Nuclear Security Administration (NNSA) van het ministerie van Energie slachtoffer geworden van de hackers die de afgelopen dagen ook bij zeker vijf andere Amerikaanse overheidsinstanties binnendrongen.