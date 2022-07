Familiedrama bij Belgisch koppel in Spanje: vrouw (83) overleden, echtgenoot kritiek

Bij een vermoedelijk familiedrama in de Spaanse stad Fortuna, in de buurt van de Costa Blanca, is een 83-jarige Belgische vrouw om het leven gekomen. Haar 82-jarige echtgenoot ligt kritiek in het ziekenhuis. Dat meldt de Spaanse krant ‘La Verdad’. Alles wijst erop dat het koppel, dat sinds hun pensioen in Spanje woonde, probeerde om samen uit het leven te stappen.

Het drama werd ontdekt door een buurvrouw die alle dagen op de flat van het koppel langskwam om voor hen te zorgen. De 83-jarige vrouw die is overleden, was moeilijk te been en verplaatste zich met een rollator. Haar man probeerde voor haar te zorgen, maar het ontbrak hem daarvoor aan kracht.

De buurvrouw ging maandag voor het laatst bij het koppel langs. Toen ze dinsdag opnieuw passeerde, bleef de deur gesloten. Omdat ook woensdag niemand opendeed, verwittigde ze de politie. Toen de hulpdiensten de flat aan de ‘Calle Velázquez’ binnengingen, lagen beide tachtigers schijnbaar levenloos in de zetel.

De Guardia Civil houdt voorlopig alle pistes open, maar alles wijst erop dat het koppel probeerde om samen uit het leven te stappen. De vrouw bleek overleden, maar haar 82-jarige echtgenoot was nog in leven. Hij is kritiek overgebracht naar het Morales Meseguer-ziekenhuis in Murcia en verblijft op de afdeling intensieve zorgen.

“Aardig en vrijgevig”

Het koppel woonde al vijftien jaar in de stad Fortuna, maar was volgens buurtbewoners eenzaam. Ze kregen slechts zelden bezoek. Naarmate de gezondheidstoestand van de vrouw verslechterde, werd het paar volgens een buurman steeds somberder. De vrouw had nauwelijks sociaal contact, omdat ze bijna geen Spaans sprak. De man omschrijft hij als “aardig en vrijgevig”, iemand die regelmatig een rondje gaf voor alle klanten in de bar. “Ik hoop dat hij erbovenop komt en het verlies van zijn vrouw kan verwerken”, aldus nog de buur.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

