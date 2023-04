Familie van Tyre Nichols eist 550 miljoen dollar van politie en stad Memphis

Familieve­te van waanzinni­ge proporties: hoe kleindoch­ter van L’Oréal-oprichter haar miljarden­er­fe­nis veiligstel­de

Met maar liefst 76 miljard euro mag L’Oréal-erfgename Françoise Bettencourt (69) zich de rijkste vrouw ter wereld noemen. Maar het had niet veel gescheeld of ze had een pak minder van dat fortuin gezien na het overlijden van haar moeder Liliane. Volgens Françoise was er immers een kaper op de kust: Lilianes zelf uitgeroepen ‘adoptiezoon’ François-Marie Banier. Het verhaal van een jarenlange vete die moeder en dochter bevochten met alle mogelijke middelen, tot afluisterapparatuur toe.