Familie van Republikein die meestemde met Democraten in impeachment schrijft brief: “Je hebt je bij leger van duivel gevoegd”

Elf familieleden van Adam Kinzinger, een Republikeinse volksvertegenwoordiger uit Illinois, zijn er niet mee opgezet dat de man kritiek durfde te uiten op Donald Trump. Dat maken ze duidelijk in een brief, die onder andere door de New York Times werd gepubliceerd. Volgens de familie is Kinzinger overgelopen naar het leger van de duivel en ze zijn naar eigen zeggen beschaamd over hun verwantschap met de senator.

“Oh jee, wat een teleurstelling ben je voor ons en voor God. We waren ooit zo trots op jouw verwezenlijkingen, maar nu ga je in tegen je christelijke waarden en sluit je je aan bij het leger van de duivel (de Democraten en de fake news-media). Hoe kan je jezelf een christen noemen als je je aansluit bij het leger van de duivel en gelooft in abortus! (...) Je bent zelfs gevallen voor hun socialistische idealen! Zo, zo triestig!”, stelt de familie in de opening van de brief. Het woord teleurstelling is ter nadruk meermaals onderlijnd. “President Trump is niet perfect, maar dat zijn jij en ik trouwens ook niet”, klinkt het verder. Maar Trump is een christen, schrijven ze, en dat is wat telt.

De brief dateert van 8 januari, twee dagen nadat een wilde meute het Amerikaans Capitool bestormde na een opruiende speech van Trump. Kinzinger was toen meteen erg kritisch voor de gebeurtenissen en sprak op Twitter van een poging tot staatsgreep. Een dag later werd hij de eerste Republikein die oproep tot de afzetting van Trump. Dat viel bij de familie echter niet in goede aarde. Zijn “vreselijke, botte beschuldigingen van president Trump” zijn volgens hen immers het ultieme bewijs dat hij zich nu bij het leger van de duivel heeft gevoegd. “Het is nu erg beschamend voor ons dat we familie van jou zijn. Je hebt de familienaam Kinzinger beschaamd!”

Kinzinger was een van de tien Republikeinen die op 13 januari mee met de Democraten in het Huis van Afgevaardigden stemde voor de afzetting van Trump.

“Oh, en trouwens veel geluk met je fondsenwerving”, klinkt het, verwijzend naar een eventuele geldinzameling voor een herverkiezingscampagne, “we zijn er zeker van dat er veel andere goede christelijke aanhangers van de GOP (Grand Old Party, een andere naam voor de Republikeinse partij, red.) zijn die er hetzelfde over denken.”

Karen Otto, een nicht van Kinzinger, stuurde de brief naar Kinzingers vader en naar andere Republikeinen in Illinois. “Ik wilde dat Adam verstoten zou worden”, vertelde ze aan de krant.

Doodsteek voor carrière?

In een interview met CNN gaf Kinzinger vorige maand zelf aan dat hij de kans reëel achtte dat zijn kritiek op Trump het einde van zijn carrière zou kunnen betekenen. Maar hij zou niet met zichzelf kunnen leven als hij zijn plicht niet had vervuld, vertelde hij.

Aan de New York Times zei Kinzinger dat de familieleden die de brief ondertekenden, gebrainwasht werden door de conservatieve kerken waar ze deel van uitmaken. “Ik verwijt hen niets”, vertelde hij aan de krant. “Maar ik voel absoluut niet het verlangen of de nood om hen te contacteren en het goed te maken. Het is voor de volle 100 procent aan hen om mij te contacteren en het goed te maken, en eerlijk gezegd kan het me niet schelen of ze dat doen of niet.”

Kinzinger komt uit een grote familie in Illinois en het is niet de eerste keer dat hij onder vuur ligt omwille van kritiek op Trump. Zo kreeg hij van een familielid aan vaderskant onlangs een officiële brief toegestuurd waarin hem werd verteld dat hij onterfd is, omdat hij nu in het leger van de duivel zit. “Het is bizar, dat je vrienden hebt waarvan je dacht dat het goede vrienden waren die je ondanks alles graag zien en die dat dan toch niet doen”, aldus de Republikein aan Business Insider.

