Familie van in Trier omgekomen baby schrijft pakkende brief: “Blijf stevig in jouw papa’s armen"

De familie van de Duits-Griekse tandarts en zijn negen weken oude baby, die in Trier zijn omgekomen, heeft een hartverscheurende brief achtergelaten op de plek des onheils. De vader en dochter werden aangereden door de 51-jarige Bernd W., die dinsdagmiddag met zijn Land Rover door het voetgangersgebied van de Duitse stad raasde .

Bij de vier minuten durende dollemansrit over zo’n 800 meter door het voetgangersgebied kwamen vijf mensen om. Achttien mensen raakten gewond, onder wie een 14-jarige jongen van Duits-Nederlandse afkomst. Hij ligt naar verluidt met meerdere botbreuken in het ziekenhuis.



Tandarts Georgios (45) en zijn dochtertje overleden ter plekke. Zijn vrouw en hun zoon (1,5 jaar oud) liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Op de plek waar de vader en dochter stierven, hebben familieleden een hartverscheurende brief in het Grieks achtergelaten tussen de zee van bloemen en kaarsen voor de slachtoffers, schrijft de Duitse krant Bild: “Mijn Virginia, blijf stevig in papa’s armen, zodat hij daarboven voor je zal zorgen. Zorg voor je moeder en je kleine broertje als de engel die je nu bent geworden.”

Vandaag, donderdag, luiden alle kerkklokken in Trier om 13.46 uur, het tijdstip dat W. dinsdag zijn aanslag pleegde. De 51-jarige freelance elektricien zit voorlopig in hechtenis. Volgens de politie had hij geen politiek of religieus motief, maar vooral psychische problemen. Justitie heeft aanwijzingen dat W. doelbewust op de mensen inreed met de bedoeling zoveel mogelijk mensen te doden of op zijn minst te verwonden.

Getuige

Bild sprak met een medewerker van een frietzaak, Ali Jokar, die direct na de dodenrit over de toonbank sprong om de gewonden te helpen. “Ik hoorde een auto, hij reed snel”, zegt hij. “Ik ben vlug achter de auto aangegaan richting de Porta Nigra. Ik dacht aan een terroristische aanslag.” Hij zag een slachtoffer op de grond liggen. “Ik zag meteen dat deze persoon dood was. Ik heb de jas van mijn werk over zijn gezicht gelegd, zodat andere mensen het niet hoefden te zien.”

De frietverkoper liep terug naar het marktplein, waar hij zijn tandarts op de grond zag liggen. Georgios bracht volgens de krant zijn lunchpauze door met zijn vrouw en kinderen in het voetgangersgebied - zijn praktijk was op enkele minuten lopen van de plek waar hij stierf. Jokar: “Een vrouw vertelde me dat hij niet kon ademen. Ik heb borstcompressies gedaan. Toen de ambulance kwam, zei de dokter dat hij dood was. De baby ook.”

Volledig scherm In de binnenstad van Trier worden de slachtoffers van de moordende rit van Bernd W. herdacht. © EPA