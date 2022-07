Familie van in Rusland vastgehouden basketbalvedette schakelt toponderhandelaar in

Oostduinkerke/Doornik Familie van ngo-medewerker (41), die opgesloten zit in Iran: “Olivier wijdde z’n leven aan het helpen van anderen, nu heeft hij uw steun nodig”

Bijna vijf maanden nadat hij zonder enige reden werd opgesloten in een beruchte gevangenis in Iran, lanceert de familie van humanitair medewerker Olivier Vandecasteele uit Doornik een videoboodschap om steun te zoeken voor zijn vrijlating. Er is ook een petitie gestart. “Olivier die altijd anderen helpt, heeft nu zelf dringend hulp nodig.”

11 juli