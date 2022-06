Familie van Gino reageert na vreselijke nieuws: "Het verdriet is niet te omvatten"

Verdachte vergifti­ging Russische ex-spion Litvinenko overleden in Rusland

Dmitri Kovtun, die door Londen wordt beschuldigd van de dodelijke vergiftiging van de Russische spion Aleksander Litvinenko in 2006, is in Rusland overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt een Russisch parlementslid dat eveneens genoemd werd als mogelijke dader in de zaak-Litvinenko.

14:50