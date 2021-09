Familie van Gabby Petito richt zich tot spoorloze verloofde: “Brian, we vragen je om jezelf aan te geven”

Man die dertig jaar geleden dubbele moord pleegde geëxecu­teerd in Texas

10:17 In de Amerikaanse staat Texas is dinsdag een gevangene geëxecuteerd die dertig jaar geleden twee broers gedood had in hun woning. De 57-jarige Rick Rhoades kreeg in de gevangenis van Huntsville een dodelijke injectie toegediend. Dat heeft het Texaanse gevangeniswezen gemeld.