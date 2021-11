Familie van Eitan (6) die ongeval met kabelbaan overleefde, probeert zijn terugkeer naar Italië tegen te gaan

Jongetje (6) dat als enige kabelbaan­ramp overleefde en door opa werd ontvoerd naar Israël, moet terug naar tante in Italië

De 6-jarige jongen die het kabelbaandrama in Italië overleefde, moet terug naar zijn familie in Italië. Dat heeft een rechtbank in Tel Aviv besloten, nadat de jongen stiekem door zijn grootvader naar Israël was meegenomen. Het kind verloor in mei zijn beide ouders toen de cabine waarin ze zaten neerstortte. Eitan was de enige van de vijftien inzittenden die het ongeval overleefde.

25 oktober