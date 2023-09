Familie slachtoffer van uit Amerikaanse gevangenis ontsnapte Braziliaanse moordenaar krijgt klok rond bescherming: “Ze zijn doodsbang”

De 34-jarige Braziliaanse moordenaar Danelo Cavalcante ontsnapte op 31 augustus uit de gevangenis van Chester County in de Amerikaanse staat Pennsylvania op nogal bizarre wijze. Cavalcante kroop horizontaal omhoog via twee gevangenismuren waartussen een doorgang van anderhalve meter gaapte. De familie van het slachtoffer dat door de crimineel werd vermoord, is nu doodsbang. Ze komen hun huis niet meer uit en krijgen 24 op 24 bescherming.

“Als een krab”, zo omschreef waarnemend gevangenisdirecteur Howard Holland de klimtechniek waarmee Cavalcante vorige week donderdag het dak van het gevangenisgebouw in Chester County bereikte en zo kon ontsnappen. De tot levenslang veroordeelde moordenaar had het horizontaal klimmen tussen de twee muren op handen en voeten gekopieerd van een andere gedetineerde, die in mei op dezelfde wijze uit de bewuste gevangenis was ontsnapt.

Cavalcante kreeg vorige maand levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin Deborah Brandao (33). Hij doodde haar in april 2021 op gruwelijke wijze met 38 messteken, voor de ogen van haar dochtertje van zeven en haar zoontje van drie. De familie van de vermoorde Deborah Brandao heeft sinds de ontsnapping van Cavalcante het huis niet meer verlaten. Honderden agenten houden met speurhonden en luchtversterking nog altijd een klopjacht op de gevaarlijke moordenaar.

Volledig scherm De ontsnapping van Danelo Cavalcante is gefilmd door bewakingscamera's van de gevangenis in Chester, Pennsylvania. © Reuters

“Ze hebben zichzelf binnen gebarricadeerd en zijn erg bezorgd om hun veiligheid”, aldus openbaar aanklager Deb Ryan over de familie van Brandao. “We hebben 24 uur per dag politie in hun buurt, maar ik weet dat ze heel erg bezorgd zijn.”

Sarah Brandao, de zus van slachtoffer Deborah, zei aan CNN dat ze niet meer slaapt. Ze vangt de twee kleine kinderen van haar zus op.

Volledig scherm De Braziliaanse crimineel is te zien op camerabeelden in de Longwoord Gardens, een populaire botanische tuin. © AFP

Cavalcante zou Brandao hebben vermoord omdat ze ermee dreigde hem aan te geven, nadat ze had vernomen dat er in hun geboorteland Brazilië een arrestatiebevel was uitgevaardigd tegen Cavalcante voor een moord die hij pleegde in 2017.

De Braziliaanse crimineel is opnieuw gezien op camerabeelden in de buurt van Longwoord Gardens, een enorme botanische tuin die veel volk lokt. Woensdag was die plaats afgesloten om naar Cavalcante te zoeken, maar gisteren ging het natuurpark weer open.

De politie bevestigde dat Cavalcante al zeker acht keer werd gezien sinds zijn ontsnapping, maar nog niet kon worden ingerekend. Ze vermoeden dat hij zich nog altijd in de perimeter waarbinnen wordt gezocht, bevindt. Dat is een gebied van zo’n 25 km². Er is een beloning van 20.000 dollar (18.700 euro) uitgeloofd voor informatie die leidt tot zijn aanhouding.

Volledig scherm Zwaar bewapende agenten houden een klopjacht op Cavalcante. © AP

Volledig scherm De Longwood Gardens bleven gesloten op woensdag, maar gingen gisteren alweer open. © AP

Volledig scherm De gevangenis in Chester County van waaruit de moordenaar kon ontsnappen. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Waakzaam blijven, luidt de boodschap aan de burgers in de buurt waar Cavalcante ontsnapte uit de gevangenis. © AP

Volledig scherm Danelo Cavalcante. © AP / AP