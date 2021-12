Familie otters valt Brit aan in Singapore: “Ik dacht dat ik ging sterven”

Na de wolf is nu ook de lynx terug in ons land, maar dat wijst niet op algemene herople­ving natuur

De lynx is terug in ons land. Dat is na 25 jaar van waarnemingen onomstotelijk bewezen met een foto die vorige week met een onbemande wildcamera werd genomen in de Semoisvallei. De grote katachtige met de typische pluimpjes op de oren is zo groot als een herdershond en was, net als de wolf, bijna twee eeuwen verdwenen uit onze bossen. De terugkeer van het ‘spook van het bos’ kan het gevolg zijn van herintroductieprojecten in Frankrijk of Duitsland. Dat na de wolf nu ook de lynx hier weerkeert, betekent evenwel niet dat de natuur heropleeft. Al mogen we binnenkort wellicht ook de jakhals hier verwelkomen.

