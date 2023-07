Familie Navalny stapt naar de rechter om hem te kunnen bezoeken

Een dubbelgan­ger, drie valse namen en miljoenen aan cash: zo ontsnapt Jevgeni Prigozjin nu aan de aandacht

De leider van de Wagnergroep zou nog steeds in Rusland zitten. Maar de foto’s die dat moeten bewijzen, lijken een dubbelganger te tonen. Hij wil duidelijk nog niet in zijn kaarten laten kijken en probeert verstoppertje te spelen. Daar heeft hij nog geld genoeg voor, want de 42 miljoen euro die bij een huiszoeking werden gevonden, zijn maar een schijntje van wat hij echt bezit. En misschien moeten we niet meer zoeken naar Jevgeni Prigozjin, maar wel naar Oleg Semjonov, Vladimir Bobrov of Dmitri Gejler.