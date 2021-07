Familie maakte overlijden neergeschoten Peter R. De Vries zelf bekend: “Ontroostbaar, maar onnoemelijk trots”

“Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is overleden, omringd door de mensen die hem liefhebben”, begint het statement dat zijn familie en naasten gisteren de wereld instuurden. “Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: on bended knee is no way to be free.” Ze verwijzen daarmee naar de tekst die Peter R. - die staat voor Rudolf - de Vries op zijn been liet tatoeëren. “Dat wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn, dat niemand ons kan overheersen en dat we nooit ‘ever never’ iemands slaaf zijn’, gaf de Vries ooit zelf tekst en uitleg bij de inkt in zijn huid. “We zijn ontroostbaar en tegelijk onnoemelijk trots op hem”, schrijft zijn treurende familie verder.