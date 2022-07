Familie klaagt uitvaartcentrum aan na foute lichaam op begrafenis

Een familie uit New Jersey, in de Verenigde Staten, klaagt een uitvaartcentrum aan nadat ze, tijdens de begrafenis van hun moeder, het foute lichaam aantroffen in de kist. Ze vragen 50 miljoen dollar voor het incident.

De familie van Kyung Ja Kim zegt dat ze meteen wisten dat er iets mis was toen ze bijeenkwamen voor de begrafenis van de 93-jarige en zagen dat de vrouw in de kist “er veel jonger uitzag”. Kummi Kim beweert dat ze de uitvaartondernemer vertelde dat de persoon in de kist niet op haar moeder leek en dat deze volhield dat er geen vergissing was gemaakt. De dochter dacht vervolgens dat het andere uiterlijk van haar moeder een gevolg kon zijn van het balsemproces, de make-up en het nephaar van het mortuarium, aldus de rechtszaak.

Foute lichaam

Pas toen de kist halverwege de grond in was, realiseerde het personeel van de begrafenisonderneming zich dat ze per ongeluk het lichaam van Whaja Kim, 70 jaar, in de kist hadden gelegd. Om de schok en de horror nog groter te maken, was het lichaam dat ten onrechte in de kist van Kyung Ja Kim was gelegd, gekleed in de kleding van hun moeder.

De familie van Kyung Ja Kim leed “onder een grote schok, emotioneel leed en psychologische pijn toen zij ontdekten dat het overlijden van hun moeder niet op de juiste manier werd gevierd, maar dat het lichaam van een vreemde de kleding en persoonlijke bezittingen van de overledene droeg en per vergissing in haar kist was gelegd,” aldus de aanklacht.

Nalatigheid

De familie beweert in het proces ook dat de begrafenisonderneming de andere familie niet onmiddellijk op de hoogte heeft gebracht van de verwisseling. In het proces tegen het uitvaartcentrum wordt beweerd dat de verwisseling een daad van “nalatigheid” was en vermeden had kunnen worden indien het centrum de lichamen naar behoren van een label had voorzien. Als de familie de rechtszaak wint, zijn ze van plan het geld te doneren aan twee kerken waar hun moeder om gaf.