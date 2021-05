Familie door politie gedode zwarte man in Ohio krijgt 10 miljoen

De familie van de ongewapende zwarte man die in de Amerikaanse stad Columbus door een agent werd doodgeschoten krijgt 10 miljoen dollar. Een school in Columbus wordt vernoemd naar het slachtoffer, Andre Hill. De stad in de staat Ohio heeft dat vandaag bekendgemaakt.

De politieman die Hill in december doodschoot werd in februari gearresteerd en aangeklaagd voor moord. Het korps had de 44-jarige Adam Coy in januari ontslagen. Het incident zorgde voor nieuwe protesten tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Volledig scherm Agent Adam Coy werd in januari ontslagen. © EPA

De 47-jarige Hill werd neergeschoten in de garage van een huis waar hij te gast was. Beelden van de bodycam van een van de politiemensen tonen hoe Hill op de agenten afstapt met een oplichtende mobiele telefoon in zijn linkerhand. Zijn rechterhand was niet zichtbaar. Coy opende seconden later het vuur en raakte Hill meermaals. Hoewel de man niet onmiddellijk om het leven kwam, duurde het nog enkele minuten voordat Coy en zijn collega hulp boden. Hill bezweek later aan zijn verwondingen. Coy dacht dat Hill een vuurwapen droeg, maar volgens de aanklager is er geen wapen gevonden.

Volledig scherm Demonstranten in Columbus op 26 december, enkele dagen na de feiten. © AFP

Soortgelijk incident

Eerder deed zich in Columbus een soortgelijk incident voor. Op 4 december werd een andere zwarte man, de 23-jarige Casey Goodson, eveneens gedood door politiekogels. Goodson kwam om het leven toen agenten in zijn buurt op zoek waren naar een verdachte die hij niet kende, in verband met een onderzoek waar hij niks mee te maken had.

Volgens agenten richtte Goodson een vuurwapen op hen, maar er wegens een gebrek aan getuigen en bodycam-opnames kan dit niet worden geverifieerd. Goodson werd meerdere keren in zijn bovenlichaam geschoten. Na de dood van Goodson gingen inwoners van Columbus de straat op om de demonstreren.

Moord

De incidenten doen ook denken aan die van George Floyd, de zwarte arrestant die vorig jaar in Minneapolis om het leven kwam nadat agent Derek Chauvin zo’n negen minuten lang zijn knie in Floyds nek had gedrukt. Die lag met handboeien om op de grond en maakte herhaaldelijk duidelijk niet te kunnen ademen. Floyd zou met een vervalst bankbiljet hebben betaald. Chauvin werd onlangs veroordeeld voor moord.

Videobeelden van de dood van Floyd zorgden in de Verenigde Staten voor grote verontwaardiging. Mensen gingen massaal de straat op om te protesteren tegen discriminatie en politiegeweld. Op sommige plaatsen vonden rellen en plunderingen plaats.

Volledig scherm Een demonstrant voor het huis waar Hill om het leven kwam. © REUTERS

