Falcon-9 draagraket met ultrageheime Amerikaanse spionagesatelliet gelanceerd

Histori­sche Nederland­se brug moet ontmanteld worden voor peperdure superjacht van Jeff Bezos

De bekende Koningshavenbrug in Rotterdam moet afgebroken worden zodat het nieuwe superjacht van de Amerikaanse Amazon-eigenaar en miljardair Jeff Bezos (58) kan passeren. De brug, die in de hoogste stand een doorvaarthoogte van 46 meter heeft, is te laag voor het 127 meter lange jacht, dat momenteel gebouwd wordt door het bedrijf Oceanco, gelegen in de Nederlandse gemeente Alblasserdam. Het plezierjacht van Bezos is in totaal maar liefst 430 miljoen euro waard.

18:02