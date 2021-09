Faillissement Britse energieleveranciers treft 1,5 miljoen huishoudens

Amerikaan­se minister van Energie waarschuwt voor “manipula­tie” van gasprijzen in Europa

17:15 De Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm waarschuwt voor “manipulatie” van de gasprijzen in Europa door “het bijhouden of het niet voorzien in voldoende aanvoer”. Sinds het begin van dit jaar is de prijs van aardgas in Europa meer dan verdubbeld.