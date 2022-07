Faeröer willen dolfijnenjacht beperken tot 500 dieren per jaar

Zoekactie naar vermiste Italiaanse toerist (30) in Peru

In Peru zijn bergredders een zoekactie gestart naar een vermiste Italiaanse toerist. De 30-jarige Alberto Fedele is spoorloos nadat hij begin juli begon aan een trektocht in de Heilige Vallei van de Inca’s. Hij zou verdwenen zijn in een moeilijk toegankelijk gebied, waar geen telefoonbereik is.

9 juli