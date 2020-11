FACTCHECK. Deze onwaarheden verkondigde Trump in zijn ‘overwinningsspeech’

Hoewel er nog miljoenen stemmen moeten geteld worden in de VS, claimde president Donald Trump al de overwinning tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Ook beweerde hij dat er is gefraudeerd. CNN spreekt van flagrante leugens en zet alle onwaarheden op een rij.

Trump: “Miljoenen en miljoenen mensen hebben op ons gestemd. Een zeer trieste groep mensen probeert hen in diskrediet te brengen en dat zullen we niet toelaten.”

Dit is fout: hoewel de president de “zeer trieste groep mensen” niet identificeerde, haalde hij hiermee uit naar zijn tegenstanders en verkiezingsfunctionarissen uit het Democratische kamp. Zij hebben niet geprobeerd om het stemrecht van Trump-aanhangers te ontnemen, aldus CNN. Democratische leiders riepen enkel op om alle stemmen te tellen.

Trump: “We maakten ons klaar voor een groot feest. We waren alles aan het winnen en plots werd het gewoon afgeblazen.”

Dit is fout: Trump was nooit “alles” aan het “winnen”. Op het moment dat hij zijn speech hield, werden zowel de president als zijn uitdager Joe Biden door verscheidene media naar voren geschoven als winnaar in meerdere staten. In verschillende staten was het nog te vroeg om een winnaar aan te duiden. Berichten van de media over resultaten zijn trouwens onofficieel, wijst CNN erop. Officiële resultaten worden later pas bekendgemaakt door de overheden in het hele land.

Trump: “We maakten ons klaar om deze verkiezing te winnen. Eerlijk gezegd, we hebben deze verkiezing gewonnen.’

Dit is fout. Het is mogelijk dat Trump de verkiezingen wint, maar dat moet het tellen van alle stemmen uitwijzen. Op het moment dat de president zijn toespraak hield, had hij noch zijn opponent Biden 270 kiesmannen achter de naam staan, wat cruciaal is om de overwinning te kunnen claimen. In de vijf sleutelstaten Georgia, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin en Michigan lagen alle mogelijkheden nog open op het ogenblik dat Trump zijn aanhangers toesprak.

Trump: “Het is duidelijk dat we in Georgia hebben gewonnen. Ze zullen ons nooit kunnen inhalen. Ze kunnen ons niet inhalen”, doelde hij op de Democraten.

Dit is fout. Op het moment dat de Republikeinse president in het Witte Huis het woord nam, was het geen uitgemaakte zaak dat hij Georgia had binnengehaald. Mathematisch was het nog mogelijk dat Biden met de overwinning aan de haal ging, omdat de stemmen in de gebieden waar de Democraten sterk staan nog moesten geteld worden.

Trump: “Het allerbelangrijkste, we zijn in Pennsylvania enorm aan het winnen.”

Dit is fout. Ook hier deed de president een misleidende uitspraak. Op het moment van zijn speech stond Trump inderdaad op kop in de staat, maar een definitieve uitkomst was toen nog hoogst onzeker omdat honderdduizenden stemmen in Pennsylvania nog moesten geteld worden. Voornamelijk in gebieden die blauw en dus Democratisch kleuren, waaronder de metropool Philadelphia, die meer dan een miljoen inwoners telt.

Trump: “We zijn Michigan aan het winnen.” Even later klonk het: “We hebben Michigan gewonnen.”

Dit is fout. Terwijl Trump het volk toesprak moesten in de staat Michigan - wederom - nog honderdduizenden stemmen worden geteld.

Trump: “We hebben deze verkiezingen gewonnen. Dit is een megafraude.”

Dit is fout. Er is tot nog toe geen bewijs van significante fraude. Het tellen van de stemmen is geen fraude, wijst CNN erop.

Trump: “We gaan naar het Hooggerechtshof. Het stemmen moet stoppen.”

Dit is fout. Het stemmen was al uren afgelopen toen Trump woensdagochtend (Belgische tijd) zijn aanhang toesprak vanuit het Witte Huis. Wat wel nog plaatsvond, was het tellen van de stemmen, maar dat gaat altijd nog door na de verkiezingsdag zelf.