Facebookberichten die gruweldaden van Russisch leger in Boetsja ontkrachten gaan rond als een lopend vuurtje: 208.000 ‘shares’ op een week tijd

REPORTAGE. Tocht door de verwoeste buitenwij­ken van Kiev: “‘Jullie stad moet en zal verdwijnen’, riepen de Russen”

In de buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad Kiev, waar honderdduizenden mensen op de vlucht sloegen voor het Russische leger, is de vernieling compleet. In Boetsja worden nog steeds lijken uit de grond gehaald en in Borodyanka is geen enkel gebouw ongedeerd. “Zolang de oorlog woedt en Poetin aan de macht is zullen we nooit gerust zijn.”

18 april