Facebook verwijdert sommige haatberichten niet: moderatoren spreken niet alle talen

Onderzoekers bij Facebook melden dat foute informatie en haatberichten regelmatig niet worden verwijderd omdat het bedrijf geen moderatoren in dienst heeft die de taal spreken. Dit zou mogelijk gevaren kunnen opleveren in politiek instabiele landen, meldt nieuwszender CNN, die de interne documenten kon inkijken.

In vele landen die Facebook beschrijft als “onstabiel”, worden meerdere talen en dialecten gesproken. India, Pakistan, Ethiopië en Irak zijn hier enkele voorbeelden van. Het bedrijf heeft veel moderatoren in dienst, maar toch ontglipt hen een groot deel van de haatberichten en foute informatie. Dit is te wijten aan het feit dat er niet voor elke taal of dialect een moderator in dienst is.

Hoewel het socialemediaplatform in meer dan honderd talen beschikbaar is, heeft Facebook niet voor elke taal moderatoren in dienst. Daarnaast zijn er ook problemen met de vertalingen op het platform. Uit het onderzoek bleek dat mensen in Afghanistan vaak niet alles konden rapporteren, aangezien niet alle categorieën waaronder je haatberichten kunt aanmerken vertaald werden in de lokale taal Pashto. Dit kwam naar boven in januari van dit jaar, enkele maanden voor de overname van de taliban in het land.

India heeft met zijn 400 miljoen gebruikers het grootste aandeel in Facebook. Toch bleek uit rapporten dat Facebook faalt om alle haatberichten en desinformatie in het land offline te houden. Een groot gebrek aan Hindi en Bengali sprekende mensen bij Facebook zorgt ervoor dat ook hier veel haatberichten door de mazen van het net glippen. Daarnaast is er ook een groot gebrek aan Arabisch sprekende mensen bij Facebook. Arabisch kent verschillende vormen, zo is Marokkaans Arabisch helemaal anders dan Syrisch Arabisch, toch schiet Facebook veelal tekort als het over deze varianten gaat.

9 miljard winst

Facebook investeerde in totaal 13 miljard dollar sinds 2016 om de veiligheid van het platform te verhogen. Om het in perspectief te zetten, het bedrijf boekt een jaarlijkse omzet van 85 miljard dollar. “Het kost tijd om artificiële intelligentie te laten helpen bij de zoektocht naar foute informatie. Het kost ook tijd om alles op de site te vertalen”, meldt Evelyn Douek, die onderzoek voert naar de regulering van online haatberichten. “Maar in plaats van dit te regelen alvorens heel de wereld gebruikmaakt van het platform, moeten ze meestal achteraf alles regelen, eens de problemen er al zijn.” Daarnaast meldt Douek ook dat Facebook te weinig investeert in landen waar het zeer hard nodig is.

Facebook was de laatste weken zeer frequent in de media. Niet enkel kreeg het bedrijf te maken met een grote storing, maar ook kwamen er heel wat verdachte zaken naar boven door klokkenluidster Frances Haugen. Daarnaast blijkt nu dus dat het bedrijf nog een grote inspanning moet doen om haatberichten in alle talen van het platform te verwijderen. Of deze zaken de winst van het bedrijf onderuithalen, valt te betwijfelen. In een rapport dat ook vandaag verscheen, bleek Facebook 9 miljard dollar winst te hebben gemaakt in de afgelopen drie maanden.