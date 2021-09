Facebook veegde intern onderzoek over schadelijk effect van Instagram op tienermeisjes onder de mat

Popster Lana Del Rey verwijdert haar sociale media, Kim (30) en Julie (26) deden hetzelfde: “Eens alles weg was, voelde ik ... vrijheid”

14 september Popster Lana Del Rey zegt Facebook, Instagram en Twitter vaarwel. Opvallend, want in een tijdperk waarin sociale media zo met ons leven vervlochten zijn, lijkt offline gaan ondenkbaar. Maar voor anderen is de maat net zo vol. Kim en Julie besloten vorig jaar ook om Facebook en co. vaarwel te zeggen en hebben daar nog geen moment spijt van gehad. “Sociale media zijn als slotmachines in een casino”, waarschuwt digitale detoxcoach Christine Wittoeck. Ze helpt je te bepalen of het ook voor jou een goed idee zou zijn om met Facebook en co. te kappen.