Facebook lanceert Facebook News nu ook in Duitsland

Enkele weken geleden had Facebook nog ruzie met Australië over het nieuws. Dat land lanceerde een wetsvoorstel waarin het Facebook wou laten betalen voor het delen van nieuwsartikels. De netwerksite blokkeerde daarom voor een tijdje al het nieuws voor Australische gebruikers. Intussen is het wetsvoorstel aangepast en goedgekeurd, en is de blokkade opgeheven.