Fabrieksmanager verplicht vrouwelijke werknemers om zich uit te kleden om te bepalen wie maandstonden heeft

KIJK. Senator Gloria Orwoba bespreekt voorval in Keniaanse kaasfabriek

Het incident vond plaats in een fabriek in Limuru, ten noorden van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Een manager van Brown’s Food Company verplichtte de vrouwelijke werknemers om zich uitkleden zodat ze kon uitzoeken wie het maandverband in een foutieve vuilbak had gegooid. Eerder had de manager verschillende pogingen ondernomen om een bekentenis te krijgen, maar die hadden geen succes.

In een video op Facebook liet senator Gloria Orwoba weten dat ze een “noodoproep” kreeg over wat er zich afgespeeld had in de fabriek. “De manager wilde weten wie er ongesteld was zodat ze de persoon in kwestie kon straffen”, klinkt het bij senator Orwoba, die campagne voert tegen menstruatie shaming én bovendien in februari het bevel kreeg om het parlement te verlaten vanwege een bloedvlek op haar broek. Er bestaat een groot taboe rond maandstonden in Kenia. In het verleden vonden al soortgelijke incidenten plaats bij andere bedrijven.