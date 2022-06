Fabriek hoopt tekort aan babymelk in VS snel op te lossen met heropening

CO₂-gehalte in atmosfeer op hoogste niveau in 4 miljoen jaar: “Wat is nodig om ons wakker te schudden?”

De CO₂-concentratie in de atmosfeer lag in mei 2022 de helft hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Dat heeft de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Amerikaanse agentschap dat zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie, vrijdag gemeld. Het gaat om het hoogste niveau in vier miljoen jaar.

4 juni