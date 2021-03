“Extremisten onthoofden kinderen van amper 11 jaar oud in Mozambique”

Medewerkers van Save the Children spraken met ontheemde families die vertelden over “gruwelijke moordscènes” waarbij zelfs moeders en hun kinderen werden vermoord. “We probeerden het bos in the vluchten, maar ze grepen mijn oudste zoon en onthoofdden hem”, vertelde de 28-jarige Elsa die zich samen met haar drie kinderen verschuilde. “We konden niets doen, want we zouden ook vermoord worden.” Een andere moeder van 29 vertelde dat haar zoontje amper elf jaar oud was toen hij om het leven werd gebracht door gewapende mannen.

Lees ook Unicef zoekt 5,2 miljard euro om 190 miljoen kinderen te helpen in 149 landen

Islamitische Staat

Sinds 2017 vindt er in Cabo Delgado, de meest noordelijke provincie van Mozambique, een opstand plaats die wordt gelinkt aan Islamitische Staat. Het voorbije jaar is de toestand dramatisch verergerd. Onthoofdingen waren van meet af aan een kenmerk van de aanslagen, maar in de loop van vorig jaar begonnen de opstandelingen ook steeds vaker het leger in te schakelen om belangrijke steden te veroveren en in hun greep te houden. De wreedheden hielden aan. Zo werden in het dorpje Xitaxi in april vorig jaar zo’n 52 mensen in één keer vermoord.

Tot nu toe stierven al bijna 2.700 mensen aan beide zijden van het conflict. Dat blijkt uit data van het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), een adviesbureau dat politiek geweld opvolgt. Volgens Save the Children zijn ondertussen al zo’n 670.000 mensen ontheemd.

De Verenigde Staten riepen de groep in Mozambique vorige week uit tot een terreurorganisatie wegens haar banden met Islamitische Staat. Volgens de VS zwoer de terreurgroep in 2018 trouw aan IS. In juni 2019 eiste Islamitische Staat haar eerste aanslag op in Cabo Delgado.

Amerikaanse militaire training

De Amerikaanse ambassade in Mozambique deelde maandag mee dat Amerikaanse special forces twee maanden lang Mozambikaanse mariniers zullen opleiden en het land voorzien van medische en communicatieapparatuur, om te helpen bij de aanpak van de opstand.

Amnesty International stelde eerder deze maand vast dat oorlogsmisdaden werden gepleegd aan beide zijden van het conflict en dat overheidstroepen ook verantwoordelijk zijn voor inbreuken op de mensenrechten. De overheid ontkent dat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.