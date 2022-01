Extreme weersomstandigheden in Istanboel: dak van luchthaven stort in door hevig gewicht sneeuw

Australië maakt Aboriginal­vlag vrij voor publiek gebruik

De Australische regering heeft de gebruiksrechten van de officiële Aboriginalvlag opgekocht. De vlag was uniek omdat ze wel al nationaal erkend was, maar de rechten waren nog in handen van een individu. Mensen hoeven nu geen juridische problemen te verwachten als zij het ontwerp voor eigen gebruik op kleding drukken.

