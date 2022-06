Extreme droogte in Italië na vier maanden zonder regen

In verscheidene gebieden van Italië heeft het in ongeveer vier maanden niet meer geregend. De Po, de langste rivier van het land, staat op zijn laagste niveau in 70 jaar. Veel oogsten in Piëmont, Lombardije en Emilia-Romagna komen in gevaar door het gebrek aan water. Op veel plaatsen zijn de waterbekkens leeg, en moeten tankwagens ingezet worden. In enkele gemeentes mag water alleen nog voor essentiële zaken gebruikt worden, zoals drinken.