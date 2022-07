Extreemrechtse politicus Matteo Salvini bij begin verkiezingscampagne Italië: “Ik eet worst en ik zweet”

OVERZICHT. Bosbranden teisteren heel Europa: zwartgebla­ker­de strandbed­jes op Lesbos en gevaar door niet-ontplofte WOI-bom­men in Slovenië

Brandweerlieden in heel Europa worstelen om hevige branden onder controle te krijgen. Vooral in Griekenland, Spanje en Slovenië leidt aanhoudende droge hitte tot forse branden, veelal met evacuaties van nabijgelegen gebieden tot gevolg. Sinds begin dit jaar is in heel Europa al een groter gebied getroffen dan in heel 2021. Een overzicht van de (vakantie)landen waar momenteel de grootste branden woeden.

17:41