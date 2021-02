Extreemrechtse militie Proud Boys versplintert na outing van leider als ex-politie-informant

Chaos bij de extreemrechtse haatgroep Proud Boys, sinds persagentschap Reuters aan het licht bracht dat leider Enrique Tarrio in het verleden actief was als FBI-informant. De groep lijkt nu uit elkaar te vallen in verscheidene splintergroepen.

Leden van de Proud Boys waren betrokken bij de bestorming van het Capitool in Washington, DC op 6 januari. Tarrio werd twee dagen eerder gearresteerd wegens verboden wapenbezit en naar aanleiding van een aanhoudingsbevel wegens vernielingen tijdens een pro-Trump-demonstratie in Washington in december. Enkele weken later, op 27 januari, bracht Reuters aan het licht dat Tarrio na een arrestatie in 2012 regelmatig undercover aan de slag ging voor zowel lokale als federale autoriteiten.

Werk als informant

Reuters kon gerechtsdocumenten — waaronder een transcript van een hoorzitting — inkijken, waaruit blijkt dat Tarrio de autoriteiten hielp bij de vervolging van dertien mensen in verscheidene zaken die betrekking hebben op drugs, gokken en mensensmokkel. In ruil vroegen zijn advocaten strafvermindering voor Tarrio en zijn twee medebeklaagden, die terecht stonden voor de verkoop van gestolen diabetes-testkits. Zowel de FBI als de openbare aanklager en Tarrio’s toenmalige advocaat bevestigden aan Reuters dat de man had samengewerkt met de autoriteiten voor de arrestatie van andere criminelen. Wanneer het persagentschap hem vroeg naar zijn rol in de feiten, ontkende Tarrio alles. “Ik weet hier niets van”, zei hij over het transcript. “Ik herinner me hier niets van.”

Volledig scherm Een aanhanger van de Proud Boys tijdens een betoging voor vrij wapenbezit in Virginia op 18 januari 2021. © AFP

Chaos

Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020, verzette Tarrio — sinds 2018 de nationale voorzitter van de Proud Boys — zich met zijn militie tegen de verkiezingsuitslag en leidde hij betogingen van de Proud Boys in Washington, DC en Portland, Oregon, die uitmondden in een reeks vechtpartijen en confrontaties.

Sinds Reuters het nieuws uitbracht, verkeert de paramilitaire organisatie echter in chaos. Verscheidene Amerikaanse afdelingen, waaronder die van Oklahoma, Missouri, Nevada, Alabama en Indiana - hebben zich afgescheurd van de groep en ook de afdeling in de Canadese provincie Manitoba is naar eigen zeggen opgedoekt. In Canada zijn de Proud Boys ondertussen overigens uitgeroepen tot een terreurorganisatie. Dat betekent echter niet dat de leden van de Proud Boys hun activiteiten nu zomaar zullen staken: op sociale media duiken de groepen nu immers op onder een andere naam.

Andere groepen

“Ik denk niet dat ze zullen verdwijnen”, zegt Alex Newhouse, onderzoeker aan het Centrum voor Terrorisme, Extremisme en Counterterrorisme van het Middlebury Institute in Monterey, Californië. “De meer extreme actoren zullen invloed krijgen”, en sommige Proud Boys zullen afdrijven naar aangrenzende extremistische groepen in de Boogaloo-beweging of het neonazisme.

De Proud Boys werden in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, uit protest tegen de verdrukking van de mannelijkheid en de westerse cultuur die in zijn ogen plaatsvond. De groep laat enkel mannen toe, is gekant tegen masturbatie, promoot het gebruik van politiek geweld en ontpopte zich de voorbije jaren tot fervente aanhangers van voormalig president Donald Trump, al zouden ze hem niet kunnen vergeven dat hij zich liet opvolgen door Joe Biden. De organisatie is gevestigd in de Verenigde Staten en is daarnaast actief in Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. In september wonnen ze aan populariteit wanneer Trump tijdens een debat met Biden hen rechtstreeks toesprak met de woorden: “Proud Boys, stand back and stand by”.

Volledig scherm Proud Boys voor een betoging in Washington, DC in november. © EPA