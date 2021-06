Extreemrechts scoort slechter dan verwacht in regionale verkiezingen Frankrijk

Nederland laat mondmasker­plicht volgende week groten­deels varen

18 juni In Nederland vervalt de mondmaskerplicht grotendeels vanaf 26 juni, zo heeft aftredend premier Mark Rutte op een persconferentie bekendgemaakt. De plicht geldt alleen nog op plaatsen waar het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zoals het middelbaar onderwijs, luchthavens, stations, en in treinen en vliegtuigen.