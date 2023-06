Extreemrechts AfD wint voor eerst bestuursmandaat bij lokale verkiezing in Thüringen

Dode en gewonde door schietpar­tij in Nederlands woonwagen­kamp vlakbij Belgische grens

Door een schietpartij in een woonwagenkamp het Nederlandse Maarheeze, vlakbij de grens met België nabij Hamont-Achel, is zondagmiddag een man om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte gewond en probeerde te vluchten, maar werd door de politie gestopt en is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden.