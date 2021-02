Extreem winterweer teister VS, tientallen doden en miljoenen mensen zonder stroom

In de Verenigde Staten zijn zeker 21 doden gevallen als gevolg van het extreme winterweer dat met name het midden en het zuiden van het land heeft getroffen. Door het extreme weer zitten alleen al in de zuidelijke staat Texas meer dan 4,4 miljoen mensen zonder stroom. In de staten West Virginia, Kentucky, Louisiana en Oklahoma gaat het nog eens om honderdduizenden mensen.

De ongekende winterse storm raast sinds dinsdag over het zuidoosten van de Verenigde Staten en brengt lagere temperaturen dan in Alaska met zich mee. In de staat Nebraska daalde het kwik tot 35 graden onder nul. In het doorgaans hete Dallas, in de staat Texas, werd een temperatuur van -17 graden gemeten.

De lokale autoriteiten in Texas kregen een storm van kritiek over zich heen toen het elektriciteitsnet het onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele staat: ruim 4,4 miljoen huishoudens zitten in de ‘Lone Star State’ zonder stroom. Bij een persconferentie dinsdagmiddag lokale tijd meldde burgemeester van Houston Sylvester Turner dat 1,3 miljoen inwoners van zijn stad op dat moment nog zonder stroom zaten. Gevreesd wordt dat delen van de Texaanse miljoenenstad mogelijk nog dagen zonder stroom in de bittere kou zullen zitten. In de staten West Virginia, Kentucky, Louisiana en Oklahoma gaat het nog eens om honderdduizenden mensen die geen elektriciteit meer hebben.

Volledig scherm Politieagenten delen dekens uit aan daklozen in Houston, Texas. © AP

Door de kou moesten ook veel locaties waar tegen het coronavirus wordt gevaccineerd sluiten. Ook kwamen de leveringen van vaccins in het geding. Volgens de Texaanse gouverneur Greg Abbott komt ook de aanvoer van aardgas in de problemen doordat pijpleidingen zijn bevroren.

Volledig scherm Mensen staan in de rij om hun propaangastankjes op te vullen in Texas. © AP

Al zeker 21 doden

De weersomstandigheden hebben in de staten Texas, Louisiana, Kentucky en Missouri zeker 21 levens geëist. Er kwamen vier personen om op de weg vanwege de kou. Een dakloze vroor dood en een moeder en dochter overleden aan een koolmonoxidevergiftiging toen zij hun huis warm wilden stoken door de motor van een auto aan te zetten. Vier personen kwamen om in een brandend huis waar de stroom was uitgevallen. Er werden eerder ook al enkele fatale verkeersongevallen gemeld.

Volledig scherm Karla Perez and Esperanza Gonzalez warmen zich aan de barbecue in Houston, Texas. © AFP

Zo werden in Houston zondag meer dan 130 ongevallen gemeld, waaronder een kettingbotsing met 10 auto’s, aldus politiechef Art Acevedo. “De meeste wegen zijn niet veilig. Bovendien werken veel signalen niet door de stroomuitval”, tweette het Texas Department of Transportation. De meteorologische dienst van de staat roept de mensen op om thuis te blijven.

Federale noodhulpmiddelen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de gouverneurs van de getroffen staten hulp van de federale overheid toegezegd. Die zal alle noodhulpmiddelen bieden die nodig zijn, meldt het Witte Huis in een verklaring.

Ten minste zeven staten van het noordwesten tot het zuiden van de Verenigde Staten, waaronder Oregon, Kentucky, Alabama en Mississippi, hebben de noodtoestand afgekondigd.

Het extreme weer in het zuidoosten van de VS houdt aan tot vrijdag. Daarbij wordt zo’n tien centimeter winterse neerslag verwacht.

Volledig scherm Victor Zelaya uit Houston probeert de barbecue aan te maken voor een beetje warmte. © AFP

Volledig scherm Een vrouw probeert zich in Houston, Texas warm te houden met een deken. © AP

Volledig scherm Mensen die thuis geen stroom meer hebben, worden opgevangen in een kerk in Houston. © AP

Volledig scherm Mensen die thuis geen stroom meer hebben, worden opgevangen in een meubelwinkel in Houston. © AP

Volledig scherm Karla Perez en Esperanza Gonzalez proberen zich warm te houden in hun appartement in Houston, Texas. © AFP

Volledig scherm Sneeuw op een tropische boom in Texas. © AFP