Extreem weer gijzelt Alpen: hoog lawinegevaar en overstromingen na massa sneeuw

Extreem weer heeft de Alpen in zijn greep. Vooral Zwitserland en Frankrijk worden getroffen. Terwijl bewoners van het Zwitserse kanton Wallis aangemaand worden om binnen te blijven door lawinegevaar, dreigen elders overstromingen. Op heel wat plekken ligt ondertussen 1 tot 2 meter sneeuw. Sommige snelwegen zijn afgesloten en een aantal treinverbindingen zijn opgeschort. Zachter weer en veel regenval doen de sneeuw nu smelten waardoor de kans groot is dat rivieren buiten hun oevers treden.

Het zou maar eens in de twintig jaar voorkomen dat er zo veel sneeuw valt in de Alpen. De sneeuw stuurt ook het openbaar vervoer danig in de war. In kleine dorpen kan de Zwitserse Post geen brieven meer bedelen.

In het Zwitserse kanton Wallis geldt het hoogste lawinegevaar (niveau 5). “De bevolking wordt aangeraden om binnen te blijven”, waarschuwden de autoriteiten donderdagavond. Het wordt sterk aanbevolen om buitenactiviteiten op te schorten en de signalering goed op te volgen.

Vanwege de harde wind en de zware regenval heeft de politie van het kanton Wallis vrijdagmorgen de evacuatie bevolen van het gehucht Les Granges en het dorp Ferret. Het lawinegevaar staat op het hoogste niveau. De evacuatie vindt plaats om 14.00 uur.

Wegens de grote kans op lawines is de route Brienz-Interlaken afgesloten voor treinverkeer. Vervangende bussen rijden. In het gebied Hirscherren-Graben is een lawine naar beneden gekomen. De spoorinfrastructuur is niet beschadigd. Desalniettemin blijft de route om veiligheidsredenen gesloten.

Volledig scherm Een sneeuwruimer op de Monte Generoso in het Zwitserse kanton Ticino © EPA

In het kanton Uri is snelweg A2 afgesloten omdat lawinegevaar dreigt. Donderdagavond kwam er een lawine naar beneden bij Seedorf-Isleten.

Daklawines

De politie van het kanton Appenzell Ausserrhoden waarschuwt voor daklawines. Er ligt immers nog veel sneeuw op de daken. “De warmere temperaturen en de bijbehorende regenval zorgen er momenteel voor dat de sneeuw op de daken loskomt en als een lawine in de steegjes en straten dondert”, aldus het persbericht.

Overstromingen

De Rijn heeft afgelopen nacht in Bazel een waterpeil van 7,9 meter bereikt en is afgesloten voor grote schepen. Ook de veerboten moesten hun overtochten stilleggen. Wandelpaden langs de oevers staan al onder water.

Vooral in Oost-Zwitserland heeft het zwaar geregend. Hard getroffen zijn regio Thur en het kanton Thurgau. Bewoners worden aangemaand om weg te blijven van de rivieren. Er worden overstromingen verwacht.

Lawine- en overstromingsgevaar Franse Alpen

In Frankrijk hebben twaalf departementen in het oosten van het land code oranje gekregen. Er wordt hevige regenval voorspeld. Vooral de Haute-Savoie, Savoie en Isère kunnen af te rekenen krijgen met overstromingen en lawines.

Météo France waarschuwt voor “aanzienlijke regenval, die gepaard gaat met zachtere temperaturen waardoor lawines dreigen in de Alpengebieden. De neerslag zal in deze regio’s naar verwachting tot en met zaterdag aanhouden.

In Val d’Isère is donderdag een man na drie uur bevrijd nadat hij bedolven was onder een lawine. De man was op sneeuwschoenen onderweg toen hij werd meegesleurd door een lawine op een steenworp afstand van het centrum van Val d’Isère. Dankzij de mobilisatie van ruim 130 reddingswerkers werd de man levend teruggevonden.

